Funcap registra mais de 300 inscrições para Vila do Natal Iluminado 2025

O Chamamento Público nº 51/2025 lançado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), teve grande procura entre empreendedores interessados em atuar na Vila do Natal Iluminado 2025. Durante a manhã desta segunda-feira, 21, a sede da Funcap recebeu 335 inscrições para participação no evento, que será realizado de 5 a 28 de dezembro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju.

Com mais de 70 oportunidades de credenciamento, o edital contempla praça de alimentação, ambulantes de alimentos e brinquedos, trenzinhos, carrinhos elétricos, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas gigante, bares e restaurantes. Os valores de permissão variam de R$100,00 a R$10 mil, conforme a categoria, e o pagamento deve ser realizado em até cinco dias úteis após o resultado final.

O sorteio, que será realizado de forma eletrônica por meio da plataforma sorteador.com.br e contará com identificação numérica individual de cada inscrito, ocorrerá nesta quarta-feira, 26, na Orla da Atalaia. Das 9h às 11h, serão sorteadas as vagas destinadas a ambulantes e demais segmentos. À tarde, a partir das 13h, será feita a seleção para lanchonetes, bares e restaurantes.

Pela primeira vez, a comerciante Rose Félix tenta uma vaga para vender lanches na Vila do Natal e afirma que o evento chega em um momento importante. “Esse evento vem em boa hora. A Vila do Natal é uma vitrine enorme para quem trabalha com alimentação. Espero muito conseguir a vaga, porque além de aquecer as vendas no fim do ano, é uma oportunidade de mostrar meu trabalho para mais pessoas”.

Gustavo Wilson, autônomo e candidato a uma das vagas para operar trenzinhos, contou que já participou de outras edições da Vila e está confiante para o sorteio deste ano. “Todos os anos o movimento só cresce, e o trabalho é bastante lucrativo, principalmente agora no fim do ano. Nada melhor do que garantir uma renda extra nesse período. Estou otimista com essa seleção”, disse.

Ricardo Souza, que concorre a uma vaga para vender brinquedos, destacou o crescimento da programação e a segurança do processo de seleção. “A expectativa aumenta a cada edição, porque o governo tem fortalecido cada vez mais esses eventos. O processo é muito transparente, o que nos dá segurança no momento do sorteio. É uma ótima oportunidade para quem busca uma renda agora no final do ano”.

Foto : Ascom/ Funcap