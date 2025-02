Funcionários denunciam falta de materiais e gestão autoritária em hospital do Sertão

Situação precária no hospital da cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, preocupa funcionários e pacientes

O Hospital Aydée de Carvalho da cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, está passando por uma crise sem precedentes. Funcionários do hospital denunciam a falta de materiais básicos, como gel para procedimentos médicos, e uma gestão autoritária que está afetando a saúde e o bem-estar de pacientes e funcionários. E isso está acontecendo quando uma reforma no prédio está sendo feita. “Não falta dinheiro, falta é prioridade”, disse um deles.

De acordo com relatos de funcionários, o hospital está enfrentando uma grave falta de recursos, incluindo materiais básicos para procedimentos médicos. Além disso, a gestão do hospital está sendo criticada por sua abordagem autoritária, com relatos de ameaças e agressividade por parte do diretor do hospital, o Sr. João Paulo.

Os funcionários também denunciam a falta de condições de trabalho adequadas, incluindo a falta de equipamentos e materiais necessários para realizar procedimentos médicos, já que o diretor estaria mandando economizar nos materiais para os pacientes. Na noite de ontem (26), tinham áreas do hospital sem lâmpadas deixando as alas no escuro.

É inadmissível que um hospital público esteja funcionando de forma tão precária, colocando em risco a saúde e o bem-estar dos pacientes. A falta de recursos e a gestão autoritária são problemas graves que precisam ser solucionados imediatamente. É responsabilidade do governo municipal garantir que o hospital público esteja funcionando de forma adequada e que os pacientes estejam recebendo o cuidado que precisam. A população de Canindé de São Francisco merece o melhor.

Por Dimas Roque