Fundação Aperipê divulga resultado do sorteio do edital de ambulantes para o Arraiá do Povo e Vila do Forró 2025, em Aracaju; confira a lista

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) divulgou nesta segunda-feira, 12, o resultado do edital de credenciamento de ambulantes e permissionários para comercialização de alimentos, bebidas e produtos diversos durante o Arraiá do Povo e a Vila do Forró 2025. A seleção foi realizada por meio de sorteio eletrônico, com 3.218 inscritos, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. A lista de sorteados está disponível no site da Funcap, na aba “Editais”.

Entre os contemplados, Ana Cássia, que trabalha com venda de churros, comemorou a oportunidade de garantir uma renda durante o ciclo junino. “Já participei de três eventos aqui na Vila, incluindo a Vila da Páscoa. É sempre uma boa oportunidade para quem não tem emprego fixo. Esse período atrai muitos turistas e beneficia pequenos empreendedores, comércios e hotéis. Estou muito feliz”, afirmou.

Também selecionada, Vanisse Alves, vendedora há mais de 40 anos, destacou a importância desse espaço para a venda de seus produtos. “Fui contemplada e estou muito feliz. A Vila nos dá oportunidade de trabalhar, é uma bênção. Participei de outras edições e, com fé, vou participar desta também”, disse.

Edital de bares e restaurantes

Nesta terça-feira, 13 de maio, será realizada a abertura dos envelopes dos estabelecimentos habilitados para operação nos espaços destinados a bares e restaurantes. A ação será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Funcap e pela TV Aperipê, canal 6.1.

O resultado final será divulgado no dia 14 de maio. Os vencedores terão até o dia 17 para efetuar o pagamento do valor arrematado, garantindo a autorização de uso dos espaços durante os festejos.

Foto: Diego Souza