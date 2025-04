Fundação Mamíferos Aquáticos e Shopping Jardins promovem campanha sustentável

Ação acontece nesta quinta-feira, 24 de abril, e celebra o Dia Internacional da Mãe Terra e os 34 anos do peixe-boi Astro

A partir desta quinta-feira, 24 de abril, o Shopping Jardins recebe exposição do Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho (PVPBM) realizado pela Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) com o patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A iniciativa é parte das ações da FMA em Aracaju (SE), em celebração ao Dia Internacional da Mãe Terra e aniversário do peixe-boi-marinho mais querido de Sergipe, “Astro”. Nesta data, quem apresentar cadastro de usuário do aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) e entregar 10 garrafas PET ganhará um canudo de metal exclusivo da FMA Store. O brinde será limitado a uma unidade por CPF.

A troca sustentável e a exposição acontecerão na FMA Store, localizada no mall em frente ao hipermercado GBarbosa. No dia 24 de abril, às 15 horas, a Fundação Mamíferos Aquáticos também realizará uma comemoração aos 34 anos de vida do Astro.

Com as iniciativas, o Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho reafirma o seu compromisso constante de sensibilizar e alertar a população para a importância do descarte correto dos resíduos, evidenciando os impactos gerados ao ecossistema costeiro marinho.

Escultura interativa alerta para a poluição marinha

A exposição conta com itens que remetem à vida do peixe-boi-marinho e uma escultura interativa de peixe-boi-marinho que será preenchida com as garrafas PET entregues pela população. A peça de 4 metros alerta para os impactos do descarte irregular de resíduos nos oceanos e convida o público a participar ativamente da conservação ambiental.

Troca sustentável

O quê? Em celebração ao Dia Internacional da Mãe Terra e dos 34 anos do peixe-boi-marinho Astro, a Fundação Mamíferos Aquáticos presenteia a população com canudo de metal.

Quando? Quinta-feira, 24 de abril de 2025. Comemoração do aniversário do Astro, às 15 horas.

Onde? FMA Store localizada no mall em frente ao hipermercado do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? 10 garrafas PET valem 1 canudo de metal da FMA Store.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação