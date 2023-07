Fundat abre 25 novas turmas de qualificação profissional

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) que inicia o mês com a abertura de 25 novas turmas para cursos e oficinas de qualificação profissional nas modalidades presencial e online. Podem participar todos os cidadãos residentes em Aracaju com idade igual ou superior aos 14 anos, que atendam os pré-requisitos exigidos em cada uma das modalidades de cursos disponibilizadas.

As inscrições serão abertas na próxima terça-feira, 1º de agosto, e podem ser realizadas enquanto houver vagas. Quem desejar se inscrever para os cursos e oficinas presenciais precisa comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, das 7h às 17h, ou a uma das sete Unidades de Qualificação Profissional (UQP) espalhadas pela cidade, bem como nas entidades parceiras listadas abaixo, portando RG, CPF e comprovante de residência de Aracaju.

Caso o participante seja menor de idade, faz-se necessária também a presença dos pais ou responsáveis para efetuar a matrícula. Para participar dos demais cursos presenciais ofertados no mês de agosto é necessário concluir a Oficina de Preparação Para o Mercado de Trabalho, oferecida em 13 turmas neste mês.

Online

Já aqueles que optarem pelas oficinas e cursos online devem realizar a inscrição pela internet: para oficina, clique aqui; para curso de qualificação, clique aqui; os links estão disponíveis também no perfil da Fundat no Instagram.

Nessa modalidade, o conteúdo pode ser acessado de qualquer lugar, através do link que os inscritos receberão no e-mail cadastrado no ato da matrícula. O link de acesso à aula é enviado em até 24 horas antes do início da oficina para o e-mail indicado e as aulas serão ministradas pela plataforma digital Google Meet.

A certificação daqueles que concluírem a oficina também será enviada para o endereço de e-mail cadastrado. Cada participante terá direito a escolher até dois cursos para participar, a depender da disponibilidade de vagas, seja na modalidade presencial ou online.

Fonte Fundat