Fundat anuncia 20 novas oportunidades de emprego para os cidadãos

Vagas são destinadas à ampla concorrência e PCD’s

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulgou nesta quarta-feira, 19, a abertura de 20 novas vagas de emprego para os cidadãos aracajuanos que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. As oportunidades são para ampla concorrência e também para as pessoas com deficiência (PCD), com ou sem experiência prévia.

Os interessados devem preencher os pré-requisitos estabelecidos e quem deseja se candidatar aos processos seletivos referentes às vagas disponíveis precisa se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG, CPF, certificados de conclusão de curso (se houver) e currículo.

A Fundat funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. Para mais informações, entre em contato por meio do telefone: (79) 3179-1331 ou através do nosso Instagram @fundataracaju.

Confira as vagas disponíveis!

Vagas para ampla concorrência:

TORNEIRO MECÂNICO

ESTAGIÁRIO/AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

MOTOBOY

PROFESSOR(A) DE PORTUGUÊS E REDAÇÃO

VENDEDOR EXTERNO

CONFERENTE

MONTADOR AUTOMOTIVO

JOVEM APRENDIZ

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO

MARCENEIRO

ATENDENTE DE CAFETERIA

GERENTE

CHEFE DE COZINHA

CHURRASQUEIRO

ESTOQUISTA

OPERADOR DE CAIXA

BARMAN

GARÇOM

SERVIÇOS GERAIS

Vagas para pessoa com deficiência (PCD):

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Fonte Fundat