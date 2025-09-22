CONFIRA AS NOVAS VAGAS DE EMPREGO DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAT NESTA SEGUNDA-FEIRA, NA CIDADE DE ARACAJU

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 22. Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Estoquista
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro.
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de departamento pessoal
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Supervisor de operações
(área de alimentos)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar de loja
(material de construção)
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Garçom
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Aruana
Auxiliar de serviços gerais
Ensino fundamental completo
Sem experiênciaEmpresa localizada no bairro Aruana
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Aruana
Auxiliar de cozinha
Não alfabetizado
Com 3 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Castelo Branco
Estagiário em engenharia civil
Ensino superior cursando
Sem experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Marcos freire 1
Carpinteiro*
Não alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Representante comercial
(vaga para PJ)
Alfabetizado sem experiência
Empresa localizada no bairro Luzia
Estágio
Ensino médio cursando
Sem experiência
Disponibilidade para estudantes do turno noturno
Empresa localizada no bairro Centro
Confeiteiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de padeiro
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de açougue
Alfabetizado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Auxiliar de cozinha
Ensino fundamental incompleto ou trancado
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Ponto Novo
Mecânico de manutenção de máquinas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso em eletromecânica
Possuir CNH B
Empresa localizada no bairro Industrial
Vendedor externo
(vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Representante Comercial
(vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com 01 ano de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Auxiliar contábil
Ensino superior cursando
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Auxiliar administrativo
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Pedreiro
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jabotiana.
Atendente clínico
Ensino médio completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Aeroporto
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Industrial
Assessor de vendas
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Centro
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria- das 7h às 17h.
Ascom Fundat