Fundat e Comercial Aliança promovem curso de Pintura Predial

Iniciativa, que visa qualificar profissionais para a construção civil, será executada em mais seis unidades de qualificação da Fundat

Entre quarta e esta quinta-feira, dias 14 e 15, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), em parceria com a Comercial Aliança e as Tintas Colortex, realizou o curso de Pintura Predial na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) do bairro 17 de Março. O curso foi realizado em duas etapas, com teoria e prática, a fim de maximizar a aprendizagem do conteúdo entre os participantes.

Os alunos tiveram ainda a oportunidade de colocar em prática, na manhã desta quinta-feira, 1, as técnicas aprendidas, com a revitalização da pintura de alguns pontos da unidade. Essa é a primeira turma beneficiada com o curso, que atendeu 50 cidadãos aracajuanos e em breve será levada também para as outras seis UQPs da Fundat, garantindo a participação de moradores de toda a capital.

“Hoje, sabemos o quanto a área da construção civil cresceu e necessita de profissionais capacitados para atender essa demanda, por isso estamos sempre em busca de parcerias para beneficiar os aracajuanos. Ficamos muito satisfeitos em ver a grande procura e empenho dos participantes”, comemorou a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

A presidente da Fundat destacou também a participação de várias mulheres no curso em busca de qualificação para uma área em que a presença masculina ainda é predominante. “É maravilhoso ver o interesse delas pelo segmento, pois essa presença feminina é algo que as empresas têm nos solicitado com frequência. A delicadeza e capricho das mulheres são requisitos altamente valorizados pelos contratantes, ainda mais em serviços onde esse tipo de cuidado é essencial”, completou Edivaneide.

Desempregado há três anos, Douglas Rafael Pereira enxergou no curso a oportunidade de retornar ao mercado de trabalho, ainda que de maneira autônoma. “Conhecimento nunca é demais e eu busco sempre me qualificar, porque hoje em dia não basta ter só o estudo básico. Esse curso dá a gente a oportunidade de caminhar com as próprias pernas, pegar uns serviços e garantir a nossa renda. Gostei muito e vou colocar em prática tudo o que aprendi. Espero em breve conquistar meus primeiros clientes”, almeja.

Sonho esse também partilhado por Poliana Gama. “Estou em busca de me profissionalizar e não tenho medo de me arriscar, mesmo sendo uma área onde a maioria dos profissionais é homem. Tenho determinação para conquistar os meus objetivos e vou em busca disso. Ainda hoje a mulher continua sendo descartada e desvalorizada, isso tá errado. Nós temos muito mais valor do que o homem imagina, não só na vida, como na profissão. Ter a oportunidade de fazer esse curso gratuito pela Fundat foi maravilhoso para mim e agora vou colocar mais essa qualificação no meu currículo, como também mostrar que posso executar tudo com capricho, qualidade e amor”, garante.

Parceria

O gerente de marketing e representante da Comercial Aliança, Saulo Silva, comemorou a parceria e detalhou os próximos passos dos cursos de qualificação. “Poder nos unir à Fundat foi de fato um grande casamento, pois conseguimos qualificar profissionais que atenderão as demandas existentes dentro das comunidades, com o nosso padrão de qualidade e excelência. Ofertamos o curso utilizando a estrutura da Fundat e nada mais justo que agradecer revitalizando a pintura das Unidades. Em breve, levaremos esse curso para as outras seis unidades de qualificação, garantindo que os cidadãos de todas as comunidades possam participar”, afirma.

