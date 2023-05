Fundat e MP de Sergipe renovam termo de cooperação técnica

Nesta segunda-feira, 8, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e o Ministério Público de Sergipe (MPSE) renovaram o Termo de Cooperação Técnica que tem por objetivo a disponibilização gratuita de vagas em cursos de qualificação profissional ofertados pelo órgão da Prefeitura de Aracaju às mulheres em situação de vulnerabilidade encaminhadas pelo MPSE.

A renovação do termo, realizada na sede do MPSE, garante a reserva de 10% das vagas em cada curso ofertado pela Fundat para atender as mulheres encaminhadas pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, a fim garantir a esse público condições financeiras e emocionais de se desvencilhar de relacionamentos abusivos e condições de vida degradantes.

“Com a renovação dessa parceria vemos o quanto o trabalho que desenvolvemos na sociedade tem credibilidade e por isso atrai tantos bons parceiros. A missão da Fundat é proporcionar qualidade de vida à população aracajuana, através da qualificação, empregabilidade e empreendedorismo. Essa parceria com o MPSE só vem para reforçar o nosso trabalho, pois contaremos com esse importante parceiro. Essas ações conjuntas serão um alento para essas mulheres, que se sentirão amparadas e saberão que podem contar conosco para mudar de vida e garantir a sua independência”, comemora a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

O termo foi assinado pelo procurador-geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, que destacou o papel das instituições nesse processo. “As questões de violência doméstica são muito complexas, por isso é importante não só um trabalho de repressão a elas, mas um papel maior no enfrentamento social. Sabemos o quanto a dependência econômica e a falta de oportunidades de trabalho ainda obrigam muitas delas a se manterem presas em relacionamentos ruins, por isso estamos extremamente satisfeitos em contar com a Fundat nesse processo, pois é preciso a colaboração de todos os entes públicos nesse processo de evolução”, afirma.

A promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, Cecília Barreto, também participou do encontro, e explicou como funcionará a parceria. “Com esse trabalho conjunto queremos oferecer uma base social, para oportunizar qualificação e oportunidades de emprego e renda para essas mulheres. Dessa forma, encaminhamos à Fundat as mulheres que nos procurarem, para que elas sejam encaixadas nas turmas de qualificação profissional abertas mensalmente para a população de Aracaju. É dessa forma que promoveremos a transformação social”.

Estiveram presentes na assinatura a diretora de formação da Fundat, Sandra Magna, bem como o diretor de empreendedorismo e empregabilidade, Arnaldo Almeida, assessorados pelo advogado, Victor Guerra.

Foto Alisson Mota

Por Gabriele Frades