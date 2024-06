Fundat oferta 1.200 vagas em oficinas online no mês de junho

Qualificações são totalmente gratuitas e devem ser realizadas através do instagram da fundação

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), inicia na próxima segunda-feira, 10, as inscrições para o preenchimento de 1.200 vagas em oficinas online de qualificação profissional, que irão acontecer durante todo o mês de junho. As oficinas terão carga horária de 2h ou 3h e estão distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, com aulas ministradas por instrutores cadastrados na Fundat.

Entre as opções de oficinas disponíveis estão: Redes Sociais, Marketing Digital, Recepcionista, Oratória, Noções Básicas de Excel, Recursos Humanos, Canva: Design para negócios, Operador de Caixa, Rotinas Administrativas, Telemarketing, Primeiros Passos para Empreender e Técnicas em Vendas.

Os interessados em participar das oficinas precisam ter idade a partir de 14 anos. Para realizar a matrícula, basta acessar o instagram da Fundat, no @fundataracaju 30 minutos antes do horário de início da aula.

Confira abaixo o cronograma com todas as informações sobre as oficinas online do mês de maio:

Redes Sociais

Data:10/06

horário: 14h às 16h

Marketing Digital

Data:11/06

horário: 09h às 11h

Recepcionista

Data:11/06

horário:19h às 21h

Oratória

Data:12/06

horário:09h às 11h

Noções Básicas de Excel

Data:13/06

horário:14h às 17h

Recursos Humanos

Data:13/06

horário: 19h às 21h

Canva: Design para negócios

Data:14/06

horário: 14h às 16h

Operador de Caixa

Data:17/06

horário: 14h às 16h

Rotinas Administrativas

Data: 17/06

horário: 19h às 21h

Telemarketing

Data: 18/06

horário: 14h às 16h

Primeiros Passos para Empreender

Data: 19/06

horário: 14h às 16h

Técnicas em vendas

Data:20/06

horário: 14h às 16h

ascom Fundat