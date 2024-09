Fundat proporciona capacitação profissional e saúde mental aos aracajuanos

Estar fora do mercado de trabalho pode gerar uma série de desafios, tanto pessoais, quanto sociais. A falta de emprego afeta a autoestima, levando a sentimentos de insegurança e inadequação. Além disso, a ausência de uma renda estável impacta a qualidade de vida, sobretudo, para pais e mães que, diariamente, enfrentam o desafio de garantir o sustento de suas famílias. É justamente com o objetivo de garantir o retorno ou inserção dessas pessoas no mercado de trabalho que a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) organiza e realiza a oferta de cursos e oficinas de qualificação, objetivando proporcionar não apenas conhecimentos técnicos, mas, principalmente, o fortalecimento psicológico dos alunos de cada um deles.

Foram esses os motivos que levaram dona Lilian Almeida a se inscrever no curso de Marketing Pessoal, ofertado na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santos Dumont. “Eu vim fazer esse curso pra preencher o meu eu, para não entrar numa depressão, pois estava me sentindo muito sozinha e sem ânimo em casa. É uma forma de conhecer pessoas que me motivam a crescer e não ficar nesse mesmo lugar. Quero crescer como profissional e com os meus colegas do curso”, afirma ela, que tem 55 anos e está buscando uma nova oportunidade de trabalho.

Já Gabriel Alves, também aluno de Marketing, conta que buscou o curso como uma forma de melhorar as suas habilidades sociais. “Já fiz dois cursos aqui pela Fundat e eles me ajudaram muito. Eu vim preencher mais o meu currículo, pois acredito que é fundamental para a gente se colocar no mercado de trabalho com mais eficácia, também sabendo que realmente você está procurando e sabendo se colocar ali de uma forma melhor. Já tive o meu próprio negócio, mas atualmente estou atuando como CLT e isso foi muito por conta dos conhecimentos que obtive através da Fundat”, garante.

A busca pelo encontro pessoal com as vocações também é despertado através dos cursos e oficinas, como afirma Deivison Rodrigues, que está participando pela primeira vez do curso de Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas, ofertado na UQP Santa Maria.

“É inexplicável. Falo assim, porque é um caminho. Um caminho que é difícil encontrar em qualquer lugar, mas que me senti muito confortável de seguir, por ter sido muito bem acolhido por todos. Para mim, esse curso marca o início da minha jornada para um futuro melhor, pois entendi que é com isso que eu quero trabalhar”, afirma.

Caminho semelhante foi trilhado por Edjane da Conceição, colega de turma e empreendedora da área da beleza. “Esse é o meu terceiro curso. Já fiz um de design de sobrancelhas anteriormente, só que eu não tive tanto êxito, porque na época não estava com a cabeça boa, mas foi ali que minha mente começou a mudar. Depois fiz o curso de corte e escova, também pela Fundat, e me identifiquei tanto que montei o meu próprio negócio. Agora estou aqui, buscando ainda mais conhecimento para agregar valor ao meu trabalho, a área da beleza é uma coisa que gosto muito e quero continuar atuando, pois me sinto bem em levar beleza para as minhas clientes”, destaca.

Em sua primeira semana assumindo o cargo de diretora de formação profissional da Fundat, a psicóloga Maria Andrade Resende de Barros celebrou, com alegria, os depoimentos dos alunos e reforçou o compromisso em seguir dando continuidade aos trabalhos já executados na fundação.

“Enquanto profissional da área da saúde psicológica e emocional, depoimentos como esses me emocionam, pois mostram o cuidado que a gestão tem em oferecer não só oportunidades profissionais e financeiras, mas também de zelo e atenção aos cidadãos. Saúde mental é coisa séria, pois sem ela não fazemos nada. Vamos continuar somando esforços para que a cada dia mais pessoas possam vivenciar essas experiências e construir um futuro melhor para si e para suas famílias”, enfatiza.

Fonte e foto Fundat