Fundat viabiliza conquista do primeiro emprego para profissionais aracajuanos

O ingresso no mercado de trabalho, mesmo para quem possui qualificação profissional, é disputado. A maioria das empresas exige experiência prévia na função, o que acaba dificultando ainda mais a inserção no mercado formal das pessoas que nunca trabalharam. Pensando em garantir esse acesso, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), ofertou 33 vagas para pessoas sem experiência na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, em sete funções, destinadas a trabalhadores de níveis técnico e superior.

Os trabalhadores passaram por uma triagem e desde o último mês de abril estão atuando na nova unidade de saúde da rede municipal. “Ficamos extremamente felizes em poder conceder vagas focadas no primeiro emprego, pois esse é um pedido que recebemos diariamente. Entendemos essa necessidade e ficamos ainda mais satisfeitos em contar com quase 2.000 inscrições de profissionais que acreditaram no nosso trabalho e efetuaram sua inscrição. Contratar pessoas que ainda não possuem experiência, mas com excelente qualificação é certeza de sucesso e acreditamos que excelentes frutos serão colhidos desse processo”, destaca a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

A enfermeira Maiely Santos é uma das aracajuanas que conquistaram o primeiro emprego por intermédio da Fundat. “Eu já estava bem desanimada em trabalhar na minha área, porque nunca queriam me dar oportunidade. Quando eu fui convocada fiquei muito emocionada, porque sempre barram a gente quando falamos que não temos experiência. Essa iniciativa da Prefeitura e da Fundat foi maravilhosa, pois está sendo uma experiência maravilhosa, poder atuar finalmente na minha área. Aqui eu tenho apoio de todos os colegas. Tem sido uma experiência muito rica, pois estou tendo a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendi na sala de aula”, garante.

Formada recentemente em Psicologia, Iris Lourayne Varjão elogiou o processo realizado pela Fundat e destacou a importância da abertura de vagas para os profissionais ainda inexperientes. “Eu não conhecia o trabalho da Fundat, mas a partir do momento em que enviei os meus documentos e fui convocada para a entrevista, pude perceber muito profissionalismo na equipe. Me passaram muita segurança. Atuar na maternidade tem sido uma experiência enriquecedora, pois desde a faculdade já era de meu interesse, além de poder ajudar a minha família financeiramente. Estou muito feliz e grata à Prefeitura e à Fundat, pois nós profissionais recém-formados precisamos adquirir experiência”, afirma.

Já o técnico de enfermagem Marcelo Pereira de Souza conta que, incentivado pela mãe, fez a inscrição e em seguida participou da entrevista. “A sensação de estar trabalhando é sensacional, com carteira assinada, uma equipe muito boa. Gostei muito de todo processo realizado pela Fundat, tudo muito bem explicado e um processo eficiente. Minha expectativa agora é continuar me especializando e seguir estudando para me qualificar ainda mais. Meu recado para quem está passando pela luta de conquistar o seu primeiro emprego é: acredite em você, na sua capacidade e não desista, pois uma hora a hora chega”, enfatiza.

Quem também conquistou o primeiro emprego foi a técnica de informática Leandra Almeida. “Quando vi a abertura das inscrições corri logo pra Fundat, tanto para me inscrever no processo seletivo, quanto para cadastrar o meu currículo, pois alguns amigos já haviam conseguido emprego através do trabalho da Fundat. Estou aprendendo muito, quando cheguei na Maternidade eu só tinha habilidade com software, e hoje com a ajuda dos colegas estou desenvolvendo outros conhecimentos e exercendo mais funções. Sou muito grata por essa oportunidade, pois além de exercitar as minhas habilidades, estou tendo a oportunidade de contribuir financeiramente com a minha família”.

O coordenador de tecnologia da informação da maternidade e supervisor de Leandra, Thiago Mendes, elogiou o desempenho da colega e destacou a importância de ofertar oportunidades a esses profissionais que estão iniciando a sua caminhada profissional. “Oferecer oportunidades de primeiro emprego é importante, pois eles são profissionais extremamente motivados e cheios de expectativa, Leandra é prova viva disso e tem contribuído muito para o funcionamento do nosso setor. Eles estão ávidos por conseguir conhecimento e em contribuir com o crescimento das instituições. Espero que as empresas entendam a importância desses profissionais e abram as portas das suas empresas para eles’, pede.

Para a diretora-geral da Maternidade Lourdes Nogueira, Ieda França, é sempre importante poder contar com profissionais qualificados e empenhados, a exemplo dos selecionados pela Fundat. “Dar essa oportunidade a esses profissionais representa um ganho, não só para eles, enquanto profissionais, mas para nós também, pois temos a oportunidade de junto a eles aprender. Eles têm nos surpreendido e executado papéis muito importantes, junto aos demais profissionais. Todas as organizações deveriam abrir as suas portas para atestar as suas competências, e assim formar os profissionais que desejam para suas empresas”, acredita.

