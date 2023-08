Funesa forma 2ª turma da ‘Capacitação em Saúde no Trabalho para Equipes de Saúde’

A ação foi realizada na cidade de Lagarto para 125 agentes comunitários de saúde e de combate à endemias

A Fundação Estadual de Saúde (Funesa), por meio da Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP/SE), concluiu na última quinta-feira,10, no município de Lagarto, mais uma etapa da ‘Capacitação em Saúde no Trabalho Para Equipes de Saúde’. A formação ocorreu através de parceria com Ministério Público do Trabalho (MPT), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto e o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (Cerest) de Lagarto. A ação conta com cinco turmas, e tem como público-alvo, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.

A referência técnica da Coordenação de Educação Profissional da Funesa, Alessandro Augusto Soledade, explica que o curso iniciado em julho, é composto por cinco turmas com 25 participantes, para capacitar 125 agentes. “Estamos encerrando a segunda turma da capacitação e na próxima semana, estaremos encerrando outra. A temática que trata da saúde do trabalhador em diversos aspectos é muito importante e pouco discutida”, disse.

Ele explica que essa ação foi articulada com o Cerest regional de Lagarto e com os coordenadores da Atenção Primária e Vigilância Epidemiológica, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto. “Articulamos com esses coordenadores para garantirmos a participação do público, que foi liberado uma vez na semana para participar do curso e desta forma, não gerar desassistência à população”, esclarece Alessandro. Ele observa que o público da capacitação é composto por agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, ressaltando que esses profissionais são atores estratégicos na vinculação com a comunidade.

Alessandro ressalta que a capacitação tem um objetivo muito importante, porque visa preparar os agentes de saúde, para que consigam olhar além, observando as questões da saúde do trabalhador. “Ao cuidar dos usuários é preciso levar em conta a sua atividade produtiva. É preciso considerar que o trabalho dessas pessoas, pode influenciar na sua saúde”, pontua.

Capacitação

O foco da capacitação está relacionado ao trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, intoxicação por agrotóxico e política de saúde do trabalhador.

A coordenadora do Cerest Regional Lagarto, Patrícia Fontes, certifica que o curso é um marco na história da saúde do trabalhador, porque desde 2014 há esse projeto e agora a Funesa consegue viabilizar com apoio da UFS e MPT. “Isso nos deixa muito felizes em ver nossos agentes de saúde e endemias serem os primeiros contemplados no estado com esse valioso projeto”, afirma Patrícia.

Segundo o agente de combate à endemias, Raimundo Santos Lima, é muito importante uma capacitação que ofereça educação aos trabalhadores e também um alerta, para que os agentes façam seu serviço de uma forma correta, visando beneficiar a comunidade assistida. “É preciso orientar melhor os assistidos, evitando o aumento de doenças, levando informações seguras e técnicas”, comentou.

Para a agente comunitária de saúde Vanúzia de Jesus, a capacitação vai possibilitar a orientação nas comunidades e mostrar a essas pessoas que é preciso usar o EPIs evitando, assim, problemas para sua saúde. Ela relata que já está efetuando um trabalho com os trabalhadores rurais de orientação e já teve retorno. ” Passei nas roças e vi que os trabalhadores estão usando chapéus, protetor solar, luvas, casacos de manga comprida, botas para proteção contra os insetos. E mais que isso, estão bebendo água, se hidratando. Isso é gratificante, ver que nosso trabalho tem efeito positivo. Estamos colhendo os frutos do nosso empenho e da qualificação recebida”, conclui.

Assessoria :Nucom Funesa