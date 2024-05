Furto de cabos de semáforos prejudica mobilidade de Aracaju

Os cabos dos cruzamentos semafóricos da capital têm sido alvo constante de furtos. A Prefeitura de Araju reforça que esse ato, considerado crime, afeta o funcionamento dos equipamentos e, consequentemente, prejudica a mobilidade urbana da capital. Somente nesta semana, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou dois furtos de cabos: um no cruzamento das avenidas Maranhão e Gentil Tavares e outro no cruzamento da avenida Maranhão com a rua Neópolis.

Nesses dois locais, os semáforos ficaram inoperantes e a SMTT fez a reposição dos cabos para os equipamentos voltarem a operar normalmente. O diretor de Planejamento e Sistema da SMTT, Diego Carvalho, reforça os transtornos que o furto de cabos traz para o trânsito.

“Este ano, foram furtados, em média, dois mil metros de cabos e somente este mês, 400 metros. É um número alto e essa prática ilegal causa sérios transtornos e insegurança, já que quando há furto e o equipamento pára de funcionar a organização do trânsito fica prejudicada. Nessas ocorrências precisamos fazer a reposição dos cabos, o que leva um determinado tempo, e isso também gera prejuízo aos cofres públicos. Pedimos a colaboração da população, denunciando ações suspeitas nos semáforos”, disse.

Como Denunciar

O furto de cabos é considerado crime, sujeito a multa e detenção. A população pode denunciar ações suspeitas à Guarda Municipal de Aracaju pelo número 153 ou à Polícia Militar de Sergipe, através do 190. As ligações são gratuitas e não é preciso se identificar.

Fonte e foto ascom SMTT