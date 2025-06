FURTO DE ENERGIA: ENERGISA JÁ REGISTROU MAIS DE 2 MIL IRREGULARIDADES; SOMENTE ESTE ANO FORAM 2.897 CASOS

O furto de energia, popularmente conhecido como gato, pode trazer sérios problemas para a população. A ação impacta a qualidade do fornecimento de energia dos clientes regulados e pode causar choques elétricos e acidentes fatais. Somente este ano, já foram identificadas 2.897 irregularidades nos 63 municípios de atuação da distribuidora.

Essas irregularidades podem provocar: sobrecarga da rede elétrica, falta de energia, curtos-circuitos, cabos energizados partidos e até mesmo incêndios na rede elétrica. Além de oferecer riscos à vida, furto de energia é crime previsto nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro com pena que pode variar de 01 a 04 anos de reclusão.

“As ligações clandestinas trazem sérios riscos de vida para a população, além dos prejuízos para a qualidade do fornecimento de energia e aumento no custo da fatura de energia. A distribuidora reforça que só os nossos profissionais são capacitados e autorizados para realizar intervenção na rede elétrica”, ressalta João.

As equipes atuam diariamente e já foram realizadas 21.113 inspeções na área de concessão da distribuidora este ano. Durante esta semana, por exemplo, um depósito de bebidas, localizado no bairro Mosqueiro, foi autuado por furto de energia em ação conjunta com a Polícia Civil e Científica.

Somente este ano, foram recuperados 7,2 GWh de energia, que seria suficiente para abastecer o município de São Cristóvão por um ano. A população também pode denunciar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, pelo whats app www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. A denúncia é anônima.

Texto e foto Adriana Freitas