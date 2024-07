FURTO DE ENERGIA: ENERGISA RECUPERA ENERGIA SUFICIENTE PARA ABASTECER MUNICÍPIO DE PROPRIÁ POR UM ANO

A Energisa Sergipe recuperou 60,2 GWh de energia nos últimos dois anos, fruto das ações realizadas nos 63 municípios da área de concessão da distribuidora. A energia recuperada é suficiente para abastecer o município de Propriá por um ano. Ao todo, foram cerca de 22 mil irregularidades identificadas neste período.

O coordenador de Medição e Combate às Perdas de Energisa, Bernard Gouveia, destaca que foram mais de 99 mil inspeções realizadas por colaboradores e com uso de tecnologias para identificar essas irregularidades. Desde 2023, foram investidos R$ 9,6 milhões na blindagem da rede elétrica com o objetivo de coibir ligações clandestinas.

“A distribuidora realiza inspeções diárias na rede elétrica, além dos investimentos em tecnologia para facilitar a identificação dessas irregularidades e blindagem da rede com equipamentos de ponta. Essas irregularidades impactam a qualidade do fornecimento de energia causando a queima de equipamentos, curto-circuito, falta de energia, além de trazer riscos de choques elétricos e acidentes fatais”, orienta Bernard.

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas 175 ações em parceria com a Polícia Civil e Polícia Científica por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP). A delegacia já atua há mais de um ano e dentre as atribuições está a investigação de furto e fraude de energia, crimes previstos Código Penal Brasileiro, com pena que varia de um a quatro anos de reclusão.

“Essa parceria com a Polícia Civil visa fortalecer ainda mais o combate a essas irregularidades. Fraude e furto de energia são crimes e prejudicam os consumidores regulares, pois afeta a qualidade da energia e impacta na tarifa de energia que é definida pela Aneel, por isso a importância da população denunciar esses crimes”, alerta.

Ainda segundo Bernard, de janeiro a junho deste ano foram identificadas mais de 4.797 irregularidades em mais de 24 mil unidades inspecionadas. Segundo Bernard Gouveia, foram recuperadas 11,3 GWh de energia que seria suficiente para abastecer Pirambu por um ano.

Como denunciar

A Energisa fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater o furto e fraude de energia. A população pode colaborar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br e pelo aplicativo Energisa On.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas