Gabaritos e resultados do Concurso de São Cristóvão são divulgados

Foram divulgados na última terça-feira, 6, os gabaritos oficiais definitivos para todos os cargos, bem como o resultado provisório nas provas discursivas direcionadas para os cargos de nível superior do Concurso Público realizado pela Prefeitura de São Cristóvão. Para o cargo de Guarda Civil em específico, foi divulgada a data de convocação para os exames médico e antropométrico.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estão disponíveis para consulta através do diário oficial da Prefeitura https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/diario_oficial. É importante ressaltar que não serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo. Essas revisões já foram realizadas em período anterior, garantindo a transparência do processo seletivo.

A divulgação segue o cronograma estabelecido no edital e representa mais uma etapa do processo seletivo. Agora os candidatos devem ficar atentos ao site oficial da Prefeitura, onde poderão acessar todas as informações e acompanhar as atualizações sobre as demais etapas do concurso, a exemplo da disponibilização do link para envio dos exames médicos e antropométricos, que podem ser realizados do dia07 deste mês a 02 de julho.

As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial do município, disponível no site: https://www.saocristovao.se.gov.br/.

O concurso

O Concurso Público realizado pela Prefeitura de São Cristóvão contou com mais de 8600 inscritos. Incluindo o cadastro de reserva, o concurso prevê 20 vagas para Guarda Civil e 17 para os demais cargos: arquiteto substituto, assistente social, engenheiro civil substituto, nutricionista, psicólogo, técnico ambiental e analista ambiental.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão