Gabi de Lica antecipa 50% do 13º salário dos servidores do município de Itabi

A prefeita de Itabi, Gabi de Lica, anunciou nesta quarta-feira, 10 de julho, a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores públicos municipais. O pagamento contempla funcionários efetivos, comissionados e contratados, reforçando o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo e o equilíbrio fiscal da administração.

“Tá na conta! Antecipação de 50% do 13º salário dos servidores. Valorização, compromisso e responsabilidade com quem faz a cidade acontecer”, declarou a prefeita nas redes sociais.

A antecipação contribui não apenas para o bem-estar dos trabalhadores, mas também para o aquecimento da economia local, movimentando o comércio e os serviços do município. Segundo a gestão, o pagamento antecipado foi possível graças ao planejamento financeiro responsável e à organização das contas públicas.

A Prefeitura de Itabi mantém o compromisso com a pontualidade nos pagamentos e segue investindo em ações que garantem qualidade de vida para os moradores, sem comprometer áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Para mais informações, acesse o site oficial da Prefeitura de Itabi: https://itabi.se.gov.br

Por. Nélio Miguel Jr