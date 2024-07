Gabi de Lica e Christiano realizam a maior convenção partidária da história de Itabi

O ginásio Tutusão, em Itabi, foi palco da maior convenção partidária da história do município, reunindo cerca de mil pessoas. Com o espaço lotado, a atmosfera era de sorriso e esperança nos olhos dos presentes. O evento ocorreu neste sábado (27) e celebrou a pré-candidatura de Gabi de Lica à Prefeitura de Itabi e do pré-candidato a vice Christiano, além de outros 30 pré-candidatos a vereador por três partidos: PP, MDB e PSD.

Vindos de diversos bairros e povoados de Itabi, o público ouviu atentamente as propostas de Gabi de Lica e todo o grupo político.

“Demos o pontapé inicial de tudo que a gente sonhou juntos. Dizer da minha alegria, da minha emoção, da minha honra de oficializar o meu nome para disputar a Prefeitura de Itabi. Chegou o momento, que podemos juntos construir uma nova história nesta cidade”, destacou Gabi.

De acordo com a candidata, o evento representou um momento de união e mobilização política em Itabi, demonstrando a força e o compromisso da comunidade em buscar uma nova direção para o futuro do município. “A convenção marcou o início de uma jornada que promete trazer mudanças e melhorias para todos os habitantes”, acrescentou.

A convenção contou com a presença de importantes figuras políticas, como o senador Laércio Oliveira; o deputado federal Capitão Samuel; o presidente da Alese, deputado estadual Jeferson Andrade, além do deputado estadual e secretário de Estado, Neto Batalha. As mensagens de apoio e comprometimento com o projeto de Gabi de Lica foram reforçadas por vídeos enviados pelo governador Fábio Mitidiere e pelo senador Alessandro Vieira.

Fonte e foto assessoria