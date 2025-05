Gabi de Lica inaugura Casa de Apoio do Povo de Itabi em Aracaju para pacientes

A Casa de Apoio do Povo de Itabi foi inaugurada nesta terça-feira em Aracaju pela prefeita Gabi de Lica, marcando o cumprimento de mais uma promessa de campanha e um importante avanço na humanização da saúde pública do município. O espaço foi criado para acolher os moradores de Itabi que precisam realizar tratamentos médicos na capital sergipana, oferecendo apoio, conforto e dignidade durante o processo.

A ação, desenvolvida pela Prefeitura de Itabi, foi comemorada pela prefeita nas redes sociais, onde destacou a importância da iniciativa:

“Com gratidão, anuncio que mais uma promessa da nossa campanha foi cumprida! Hoje inauguramos a Casa de Apoio do Povo de Itabi, em Aracaju, um espaço pensado com amor, respeito e responsabilidade para acolher os itabienses que precisam realizar tratamentos de saúde na capital”, declarou Gabi de Lica.

“Essa conquista reforça o compromisso da nossa gestão com uma saúde mais humana e próxima da população. Cada ação como essa mostra que estamos no caminho certo, construindo uma nova história para Itabi, com verdade, trabalho e presença”.

A nova estrutura está localizada em Aracaju e visa atender os pacientes que realizam procedimentos como hemodiálise, exames especializados, tratamentos oncológicos e outras demandas de alta complexidade. O espaço dispõe de dormitórios, refeitório, área de convivência e suporte para acompanhantes, tudo com infraestrutura planejada para garantir acolhimento e bem-estar aos usuários.

essa é mais uma medida da gestão de Gabi de Lica voltada à valorização da saúde e da dignidade humana. A Casa de Apoio funcionará como ponto de apoio essencial para pacientes em deslocamento, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a Prefeitura de Itabi — que disponibiliza mais informações no site oficial itabi.se.gov.br — a Casa de Apoio representa uma ação concreta em favor do cuidado e da presença do poder público na vida das pessoas que mais precisam.

