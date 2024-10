GACC faz festa do Dia das Crianças na pediatria do HU de Lagarto

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer realizou na manhã desta quinta-feira, 10 de outubro, um momento de descontração com muita alegria para as crianças que estão internadas em tratamento no Hospital Universitário de Lagarto, em comemoração ao Dia das Crianças. A ação solidária ocorreu na pediatria da unidade hospitalar.

“Foi um momento de muita diversão e felicidade para as crianças e seus familiares no hospital. Fizemos tudo com muita responsabilidade seguindo as orientações da equipe de nutrição do hospital, oferecendo lanche saudável para todos. As crianças participaram de brincadeiras, ganharam presentes e amaram o momento especial. Ficamos felizes em proporcionar o evento para amenizar o sofrimento e angústia deles que lutam pela vida”, comemora Fred Gomes, supervisor de Relação Institucionais do GACC.

A ação contou com a participação de voluntários, colaboradores do hospital e familiares das crianças acolhidas também. Todos se contagiaram com o momento de confraternização e solidariedade.

Texto/ foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação