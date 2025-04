GACC realiza Bazar Beneficente nesta quinta-feira na cidade de Lagarto

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), está realizando nesta quinta-feira, 10 de abril, mais um Bazar Beneficente em prol da instituição em Lagarto. A ação está ocorrendo ao lado do Mercado Municipal com uma diversidade de produtos seminovos, roupas, calçados e acessórios.

“Todos podem participar comprando algo para ajudar o GACC a dar continuidade as ações sociais desenvolvidas pela instituição e a construir a sede própria em Aracaju. Uma grande variedade de produtos está à disposição e pode ser para uso pessoal ou para presentear alguém”, sugere Sineide Gomes.

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE) atua no Estado há 25 anos acolhendo e ofertando todo o suporte no tratamento de crianças e adolescentes no tratamento contra o câncer.

“É uma caminhada difícil mas gratificante diante da missão de humanizar o tratamento oncológico infanto-juvenil com a realização de ações de captação de recursos desenvolvidas para a manutenção e sustentabilidade da instituição”, explica a Sineide Gomes.

Texto/foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação