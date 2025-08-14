GACC realiza Bazar Solidário para angariar recursos no município de Lagarto

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE) realizou nesta quinta-feira, 14 de agosto, o Bazar Solidário em Lagarto. A ação foi realizada na Praça Rosendo Ribeiro de Souza, 123, ao lado do Mercado Municipal, no Centro.

“O Bazar GACC de Lagarto foi um sucesso. A comunidade abraçou, compareceu às compras e conseguimos vender muitos produtos. Queremos agradecer toda a comunidade e os meios de comunicação da cidade que ajudaram muito na divulgação”, comemora a coordenadora Sineide Gomes.

Os produtos que serão comercializados foram recebidos através de doações da comunidade como forma de captar recursos para a instituição que atua em Sergipe há mais de 25 anos acolhendo crianças e adolescentes que estão em tratamento. Toda renda arrecadada será revertida em prol do GACC.

Foram comercializados no bazar, roupas, calçados e acessórios em bom estado. “Todo apoio da comunidade é muito importante. Agradecemos a todos que fizeram doações e a todos que compareceram para comprar e colaborar com o trabalho de humanização realizado pelo GACC”, vibra Sineide Gomes.

Texto e foto Fredson Navarro