GACC realiza campanha ‘De Olho nos Olhinhos e faz alerta contra tumor ocular no Shopping Prêmio

Dentro da programação do Setembro Dourado que alerta a prevenção e diagnóstico do câncer infantojuvenil, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE), vai realizar a Campanha ‘De Olho nos Olhinhos’, no sábado, 13 de setembro, das 14 às 17h no Espaço do Parque World no Shopping Prêmio em Nossa Senhora do Socorro.

A campanha ‘De Olho nos Olhinhos’ é uma iniciativa criada pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, pais de Lua, para conscientizar sobre o retinoblastoma, um câncer ocular infantil que afeta crianças de 0 a 5 anos. A campanha visa alertar sobre sinais como o reflexo branco nos olhos (leucocoria) e o estrabismo, além de promover a importância de consultas oftalmológicas anuais desde o primeiro ano de vida para garantir o diagnóstico precoce e melhorar o prognóstico da doença.

“Será uma tarde de orientações para conscientizar aa pessoas sobre a doença. Oftalmologistas parceiros do GACC vão participar da ação orientando os pais ou responsáveis das crianças”, explica Noélia de Jesus, coordenadora do GACC Saúde.

Texto e foto Fredson Navarro