GACC/SE abre inscrições para o curso “Incentivos fiscais para o investimento privado”

Diante da importância do direcionamento de esforços para a captação, diversificação e ampliação das fontes de recursos, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE) realiza o curso “Incentivos fiscais para o investimento privado”, no dia 13/7, às 9h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES).

O curso, com carga horária de 3h, tem como objetivo qualificar gestores, captadores de recursos, profissionais da área contábil de organizações sem fins lucrativos e de empresas (potenciais doadores), visando capacitar e aprimorar o conhecimento sobre as condições e exigências para a efetivação de doações, e a possibilidade de recuperação através da dedução do imposto de renda.

Os assuntos de destaque são: leis de incentivo, quem pode doar e receber doações baseadas nas leis, doações/patrocínios a projetos culturais e desportivos, aos fundos da criança e adolescente e do idoso, além de doações de pessoas jurídicas, entre outros.

As aulas terão como instrutor o contador especialista em contabilidade para Ong ‘s, auditoria e controladoria, Nailton Cazumbá.

Público-alvo

Empresários, ONG’s, contadores, estudantes e outros profissionais interessados no tema.

Inscrições

As inscrições do curso são gratuitas/solidárias ou com preço acessível e devem ser realizadas AQUI

As vagas são limitadas e haverá emissão de certificado.

Mais informações pelo telefone (79) 3216-3737 ou pelo e-mail: captacao@gacc-se.org.br

Apoio

O curso “Incentivos fiscais para o investimento privado” é uma realização do GACC/SE e tem como apoiadores a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a T3 Consultoria para o terceiro setor e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRC/SE).

Leia a notícia também em https://bit.ly/3NFp91T

Ascom GACC/SE