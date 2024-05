GACC Sergipe realiza ‘Bazar das Mães’ a partir desta quinta em Aracaju

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE), vai realizar a partir desta quinta-feira, 9 de maio, mais uma edição do ‘Bazar das Mães’, que segue atésexta-feira. O evento, que integra a programação anual das ações da instituição, contará com peças de roupas femininas e masculinas, além de acessórios, calçados e brinquedos.

O evento será realizado no Instituto Social do GACC e será possível encontrar marcas conhecidas e peças em excelentes estados de conservação a partir de R$5 como opções de presentes para o Dia das Mães.

Com essa ação, além de promover e reforçar o compromisso com a sustentabilidade e o consumo consciente, a instituição também converte os valores arrecadados em cuidados com os acolhidos.

O Bazar das Mães pode ser visitado das 9 às 18h, nesta quinta e sexta-feira, no Instituto Social do GACC, localizado na Avenida Desembargador Maynard, 359, bairro Suissa em Aracaju.

Fonte e foto GACC Sergipe