Galpão de cooperativa de catadores dos municípios de Pedrinhas e Arauá é inaugurado

Espaço foi construído com recursos de multas e indenizações trabalhistas de caráter coletivo

Após décadas de trabalho precarizado, expostos a riscos químicos e biológicos, catadoras e catadores de materiais recicláveis do Sul sergipano agora têm um espaço digno para exercer suas atividades. Foi inaugurado o galpão de triagem da coleta seletiva da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Arauá e Pedrinhas (COOCAP).

O espaço foi construído a partir de recursos de multas e indenizações trabalhistas de caráter coletivo, por meio de destinação da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). A entrega do galpão ocorreu no último dia 16, com a presença dos catadores e de autoridades. O procurador do Trabalho Emerson Albuquerque representou o MPT-SE na solenidade e destacou que a medida representa avanço para a inclusão social, geração de renda e preservação do meio ambiente.

1º ECAT

Além da inauguração do espaço, foi realizado o 1º Encontro de Catadores da Região Sul e Centro Sul de Sergipe (ECAT). De acordo com o Consórcio Público de Saneamento Básico da Região Centro Sul de Sergipe (CONSCENSUL), participaram cooperativas dos 16 municípios que integram o consórcio. O público acompanhou palestras e houve, ainda, a entrega de Equipamentos de Proteção Individual, a exemplo de capas de chuva, botas, luvas, bonés, calças e camisas para catadoras e catadores.

Ascom MPT – Foto: Conscensul