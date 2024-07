Galpão industrial que receberá fábrica têxtil deve gerar 240 empregos em Umbauba

Codise acompanhou governador e empresa ao local que pretende abrigar indústria com geração de até 240 empregos

Nesta sexta-feira, 19, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e suas vinculadas participaram da 30ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Umbaúba, município do sul sergipano. Um dos destaques desta edição foi a visita a um galpão industrial que poderá receber uma unidade fabril para lavagem de roupas profissionais e hospitalares, com a perspectiva de geração de 40 empregos diretos e até 200 indiretos.

O governador Fábio Mitidieri e sua comitiva acompanharam a visita ao galpão estadual onde a DGF Soluções Têxteis pretende se instalar. A empresa já conta com a Reserva da Área, pertencente à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), vinculada à Sedetec. O galpão possui cerca de sete mil metros quadrados e fica localizado no Núcleo Industrial e de Serviços de Umbaúba.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, reforçou a importância do empreendimento para a região. “Esta é uma área privilegiada e que oferece uma infraestrutura favorável, incluindo avenidas pavimentadas, sistema de comunicação, rede de esgoto, energia elétrica e abastecimento de água. Estamos certos de que a instalação dessa indústria impulsionará o desenvolvimento econômico e sustentável da região”, pontuou Valmor.

Ao lado do governador, o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destacou que o galpão é disponibilizado por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). “Aproveitamos o ‘Sergipe é aqui’ em Umbaúba para visitarmos o galpão onde a DGF irá se instalar. É uma área da Codise ofertada na forma de incentivo locacional através do PSDI. A instalação da indústria traz a perspectiva de geração de emprego e renda para a região”, ressaltou Ronaldo.

Incentivos do PSDI

Para se instalar em Umbaúba, a DGF solicitou os incentivos Locacional e Fiscal que o Governo do Estado oferta por meio do PSDI. Para isso, a empresa submeteu o projeto de viabilidade econômico-financeira, que passará pela validação do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Sedetec. Com a aprovação da concessão dos incentivos, a empresa pretende investir mais de R$ 1,5 milhão na instalação da fábrica, com início das operações previsto para 2025.

A importância dos incentivos do PSDI foi destacada por um dos sócios e diretor da DGF Soluções Têxteis, Fábio Rosa. “Para nós, empreendedores, o apoio de órgãos públicos e fiscais tem uma relevância significativa: faz com que a gente consiga atingir o nosso objetivo, gerando emprego e renda para o município. Temos uma visão muito boa de Umbaúba, porque faz divisa com a Bahia, aumentando a nossa gama de mercado consumidor”, avaliou o sócio da DGF.

A Codise gerencia o PSDI e atrai os empresários apresentando os incentivos ofertados pelo programa. O diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Boaventura, ressaltou a busca por negócios para o estado. “A interlocução com empresários é essencial nesse processo. O PSDI é um dos programas mais atrativos do Brasil para a instalação de indústrias. É importante destacar essas oportunidades para os empresários, mostrando que Sergipe é um destino promissor para seus investimentos”, destacou Gibran.

Sergipe é aqui

Além da visita ao galpão, o estande da Sedetec e suas vinculadas no centro de Umbaúba atraiu a população, em especial para a exposição dos protótipos de energias renováveis e transição energética do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). Visitando o estande, o estudante de Licenciatura em Química Carlos Antônio opinou sobre os projetos expostos na maquete do Parque Eólico e amostra de placa solar.

“Achei esse estande espetacular, pois esses projetos visam à economia elétrica e também a questão do meio ambiente, já que essas formas de energia não geram desgaste e nem usam materiais químicos que venham trazer poluição para o meio ambiente. Para a população em geral, há uma grande importância. O nosso futuro é isso, é usar energias limpas”, avaliou o visitante.

Além disso, o estande também contou com informativos sobre blocos cerâmicos, informações sobre análises de água e coleta de amostras de solo para análise pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS); e ainda apresentação do PSDI pela Codise, detalhando as vantagens e modalidades de incentivos, com a entrega de materiais informativos.

ASN – foto ascom Sedetec