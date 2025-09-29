Gararu amplia acesso à saúde com atendimento via Telemedicina no município

O município de Gararu, no alto sertão sergipano, segue se consolidando como referência em saúde pública. Agora, além dos serviços básicos já ofertados, a população passa a contar com o suporte da Telemedicina, um recurso moderno que aproxima médicos e pacientes, garante maior agilidade nos atendimentos, diagnósticos mais precisos e muito mais comodidade.

A iniciativa faz parte do Programa TeleNordeste, do Ministério da Saúde, que conecta os profissionais da Atenção Básica — responsáveis pela triagem e acolhimento — a médicos especialistas em áreas como neuropediatria, neurologia, cardiologia e nutrição.

Outra novidade é o atendimento de psiquiatria domiciliar, já iniciado no povoado São Mateus da Palestina, que se soma ao trabalho contínuo das equipes de saúde da família e demais serviços de saúde oferecidos pela gestão municipal.

“São diversas as iniciativas implantadas com o objetivo de melhorar cada vez mais a saúde das pessoas, algo que já vem sendo feito desde o primeiro mandato da prefeita Zete. Temos nos dedicado diariamente para garantir um atendimento eficaz, humano e de qualidade para toda a população”, destacou o secretário de Saúde, Diógens Dionízio.

A saúde é um dos pilares da gestão. Em abril, Gararu realizou a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, um importante espaço de diálogo e deliberação que possibilitou à sociedade participar ativamente da construção das políticas públicas de saúde, contribuindo com propostas e reflexões que irão orientar as futuras decisões sobre o SUS no município.

Texto e foto Daniel Rezende