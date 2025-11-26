Gararu avança na alfabetização e se destaca entre as melhores escolas de Sergipe

O município de Gararu segue apresentando bons resultados. Desta vez, a educação municipal alcançou resultados expressivos no quesito alfabetização em Sergipe. A Escola Municipal Elysio Araújo figurou como a terceira melhor escola do estado em alfabetização, além de ter sido premiada como uma das que mais cresceu em relação ao tema.

Já a Escola Municipal Maria da Conceição Souza Pinto foi destaque pela terceira vez na alfabetização. Os dados foram extraídos do Sistema de Avaliação da Educação de Sergipe (SAESE).

Segundo a prefeita Zete de Janjão, os números são frutos de um trabalho contínuo, planejado e comprometido desenvolvido pela gestão municipal e por toda a comunidade escolar.

“Estamos cuidando de nossas crianças com responsabilidade, compromisso e garantindo que elas concluam a fase inicial da educação com domínio adequado da leitura e escrita. Para isso, investimos cada vez mais na aprendizagem e capacidade técnica dos nossos professores. A política pública de educação em Gararu funciona de verdade e ficamos felizes e orgulhosos com esses números”, disse.

Ascom Gararu