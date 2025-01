Gararu se prepara para mais uma edição da Festa de Bom Jesus dos Aflitos

O próximo final de semana, entre os dias 24, 25 e 26 de janeiro, promete ser marcante no município de Gararu com a realização de mais uma edição da Festa de Bom Jesus dos Aflitos. Considerada uma das mais tradicionais do município ribeirinho, a festa contará com três dias de atrações nacionais, a exemplo de Heitor Costa, Thiago Aquino, Tarcísio do Acordeon e Mari Fernandes.

Para além da festa social, Gararu já vem comemorando as festividades de Bom Jesus dos Aflitos desde o dia 10 de janeiro, quando se deu início à programação religiosa promovida pela paróquia local, estendendo-se até o último domingo, 19. Nesse período, o município protagonizou belas procissões terrestres e náuticas, mantendo a tradição e a cultura de peregrinação em louvor ao Bom Jesus acesas.

A prefeita Zete de Janjão esteve presente durante todos os dias de programação e destacou a importância da festividade religiosa, bem como ressaltou a animação para receber turistas e visitantes ao longo dos próximos dias com a esperada festa social.

“Como cristã católica que sou, essa festa me traz muita emoção. Do início ao fim me entrego em orações e peço sabedoria para lidar com os destinos do nosso município e paz e bênçãos para o nosso povo […] terminada essa etapa da festa, agora nos preparamos para fazer um evento histórico neste fim de semana, que com certeza ficará na memória de todos os gararuenses e visitantes”, destacou.

Confira a programação musical completa:

Sexta-feira, 24 de janeiro

Netto Freitas

Mari Fernandes

Danielzinho Jr.

Leonne Nobre

Sábado, 25 de janeiro

Reinan Reis

Tarcísio do Acordeon

Thiago Aquino

Samuel Silva

Mikael Santos

Domingo, 26 de janeiro

Andrey Oliveira

Ittauan

Heitor Costa

Secom Gararu