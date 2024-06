Garibalde Mendonça pede instalação de redutor de velocidade em rodovia de Arauá

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Garibalde Mendonça (PDT), usou o pequeno expediente, nesta quinta-feira (13), para fazer um apelo ao Governo do Estado e ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). O pedido diz respeito à instalação de um redutor de velocidade na Rodovia Antipas Costa e Silva, que liga a BR-101 ao município de Arauá.

O parlamentar explicou que os moradores das redondezas estão convivendo com dificuldades no local devido ao alto número de acidentes no trânsito. Por este motivo, ele solicitou que sejam tomadas as providências para solucionar o caso.

“Nas imediações do Povoado Progresso, a pista está toda linda, drenada, pavimentada e sinalizada, mas existe, por ser uma área urbana, muitos acidentes, inclusive fatais. Então a gente faz esse apelo para fazer um redutor de velocidade. Eu já falei com o presidente do DER e ele ficou de mandar uma equipe lá para providenciar já esse redutor, fica aqui também o agradecimento”, afirmou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira