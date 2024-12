Gás natural chega a Lagarto e impulsiona o desenvolvimento econômico da região

Na manhã da terça-feira, 10, o diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, acompanhado do diretor técnico e comercial, Álvaro Moraes, e do gerente comercial, Pablo Matsuo, foi recebido pelos empresários José Augusto Vieira e Frank Vieira, do Grupo Maratá, para a assinatura de contrato que marca a chegada do gás natural ao município de Lagarto.

O ato simboliza um marco histórico, pois inicia um processo de expansão do gás natural, iniciando pela indústria Maratá, mas que em breve estará levando desenvolvimento para outros setores do município, como hospitais, o comércio, postos de combustível, condomínios residenciais e outros empreendimentos que poderão contar com essa fonte de energia limpa, eficiente e acessível.

Segundo José Matos, a interiorização do gás natural reflete o compromisso do governador Fábio Mitidieri em promover o desenvolvimento e o progresso dos municípios sergipanos. “Essa parceria com o Grupo Maratá simboliza o início de uma transformação energética em Lagarto. O gás natural moderniza a matriz energética, atrai investimentos e fomenta a geração de empregos, beneficiando não apenas a indústria, mas toda a comunidade local”, destacou o presidente da Sergas.

Serão fornecidos, inicialmente, 10 mil metros cúbicos de gás natural por dia. Além disso, também será construída uma estação de descompressão que receberá o gás das empresas Logas e Petrobahia, vencedoras do chamamento público. A previsão para o início do fornecimento é maio de 2025.

Para o diretor executivo do Grupo Maratá, Frank Vieira, o gás natural é um aliado estratégico para o crescimento e modernização da indústria. “Essa parceria com a Sergas é fundamental para ampliarmos nossa eficiência e competitividade, além de fortalecer nosso compromisso com a sustentabilidade. Mais do que um benefício para o Grupo Maratá, essa iniciativa impulsionará o desenvolvimento de Lagarto, trazendo progresso e novas oportunidades para a região,” afirmou.

Com a assinatura deste contrato, Lagarto dá um passo decisivo rumo ao futuro. A parceria entre a Sergas e o Grupo Maratá simboliza o início de uma nova era, marcada pelo desenvolvimento econômico sustentável, pela geração de oportunidades e pela transformação da matriz energética local, beneficiando empresas, moradores e toda a comunidade.

Foto: Arthuro Paganini

Por André Carvalho