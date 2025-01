Gastronomia de excelência e boa música são atrações à parte da Expo Verão 2025

O evento conta com duas praças de alimentação e em ambas, diariamente, tem música ao vivo com artistas e grupos sergipanos.

Mais que uma feira repleta de produtos de diversos segmentos da economia, a exemplo de artesanato, moda, decoração, e produtos voltados para a saúde e o bem-estar, entre outros, a Expo Verão 2025 é também um espaço voltado para o lazer em família, e para curtir um happy hour com amigos, especialmente nas duas praças de alimentação do evento, que foram pensadas e montadas para oferecer uma excelente experiência aos visitantes.

A praça gourmet tem uma “pegada” mais intimista, por isso ocupa um espaço menor, onde estão dispostas 20 mesas, oito stands de alimentação (açaí, cafeterias, tapiocas, gelato e docerias) e um pequeno palco, onde acontecem as apresentações de voz e violão de artistas locais. Pelo palco da praça gourmet já passaram nomes como Amandah Ávila, Edu Borges e Jailson do Acordeon.

“Antes mesmo de uma edição da feira acabar já estamos pensando no que poderemos melhorar na edição seguinte, no que poderemos oferecer como novidade para o público. E foi ainda na edição 2024 que surgiu a ideia da praça gourmet, que se tornou uma opção para quem gosta do estilo barzinho, com um som mais ambiente, voz e violão, e comidas de preparo mais rápido ou que já estão prontas. E graças a Deus que o conceito foi muito bem-aceito e as pessoas têm prestigiado as apresentações”, comentou o idealizador da Expo Verão, o empresário Alexandre Porto.

E para quem é musicalmente eclético, gosta de pop rock, axé, MPB, forró e outros estilos musicais, o espaço ideal é a praça de alimentação principal, onde estão disponíveis mais de 20 operações de alimentação e 200 mesas, para que os visitantes da Expo Verão 2025 curtam a programação da maneira mais confortável possível. Nesse espaço é possível encontrar comidas diversificadas que atendem todos os gostos e bolsos, como acarajé, hamburguer de costela, pastel, mexicana, japonesa, pizza, petiscos variados, chopps (inclusive artesanal) e fitness, e muito mais.

“Montamos uma excelente estrutura para receber sergipanos e turistas, e possibilitar a todos que venham nos visitar uma experiência incrível e bons momentos, além de ajudar a aquecer a economia local através do fortalecimento do empreendedorismo”, reforçou Alexandre Porto.

A Expo Verão 2025 acontece até o dia 26 de janeiro, diariamente, das 17h às 23h, e tem o patrocínio do Governo de Sergipe, Banco do Nordeste, Sebrae e do Porto Farol Eventos e Negócios. Também conta com o apoio institucional da Fecomércio, Sesc, Senac, Rede Rio FM, Nova Brasil FM, Metropolitana FM, e gráfica JAndrade; e apoio cultural da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcape).

Conheça, a seguir a programação artística para o período de 15 a 18 de janeiro de 2025:

15/01 (Quarta-feira)

Palco Principal

17h – DJ Givas

18h – Centro Esportivo Fernanda Lobão

19h – DJ Givas

19h30 – Os Três Muleques

20h30 – DJ Givas

21h – Lívia Aquino

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Lucas Aprígio e George Sants

16/01 (Quinta-feira)

Palco Principal

17h – DJ Givas

18h – Combo das Estrelas – By Amelinha Sá

19h – DJ Givas

19h30 – The Maupi

20h30 – DJ Givas

21h – Rebeca Melo

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Lucas Cardoso

17/01 (Sexta-feira)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Aulão de dança com Jr Axé

19h – DJ Givas

19h30 – Apresentação Robério Ellias

20h30 – DJ Givas

21h – Dedé Brasil

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Santana Baião da Penha

18/01 (Sábado)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Zaca Ferreira

19h – DJ Givas

19h30 – Quadrilha Meu Sertão (município de Riachuelo)

20h30 – DJ Givas

21h – Barata do Cavaco

Palco Gourmet

17h às 20h – Ronise Ramos

20h às 23h – Mary Hills

19/01 (Domingo)

Palco principal

17h – DJ Givas

18h – Canarinhos de Aracaju

19h – DJ Givas

19h30 – Kayllan Alves

20h30 – DJ Givas

21h – Matheus Silva

Palco Gourmet

19h30 às 22h30 – Bárbara Sandes

Texto e foto Andréa Moura