Gatos são encontrados mortos com sinais de envenenamento em Estância

Caso aconteceu no Conjunto Habitacional Recanto Verde, Bairro Cidade Nova, em Estância em uma residência enquanto a proprietária estava viajando.

Moradores de um conjunto habitacional em Estância denunciaram na tarde da véspera de natal, dia 24 as mortes de pelo menos 4 gatos, aparentemente envenenados. O morador que preferiu não se identificar denunciou ao site Sergipe Repórter que suspeita que os animais tenham morrido após ter comido chumbinho.

Segundo o site Pet Care a intoxicação por (chumbinho) em cães e gatos pode ser criminosa ou acidental, sendo uma emergência em Medicina Veterinária. A intoxicação por esse tipo de veneno em um gato morre dois dias ou até mesmo antes após a ingestão.

Os relatos são absurdos.

“Não é a primeira vez que acontece, isso é frequente e ninguém denuncia. Já é a segunda vez que ocorre quando a proprietária de uma casa na Rua H do Conjunto Habitacional Recanto Verde sai para viajar. Sabemos que o “chumbinho” é um produto altamente perigoso e tem meus filhos que também podem ser envenenados. Quando meu irmão chegou na calçada da residência encontrou uma sacola de plástico com o veneno dentro e os quatro gatos mortos. Alguém aproveitou o momento que a dona da casa estava viajando para colocar o veneno na porta e você imagina nossos filhos comerem desse veneno eu até imploro pelo site para que as autoridades tomem conhecimento e providencias o mais breve possível”. Relatou o denunciante.

Os gatos que vivem na rua não são as únicas vítimas. Os animais de estimação, tanto gatos, como cachorros, que têm donos, também estão sendo mortos em decorrência da ação criminosa. A alguns meses atrás, dois gatos morreram também foram envenenados, conforme apurou a reportagem.

Segundo a Lei 14.064/2020, envenenamento de animais é crime e a punição é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena poderá ser aumentada em 1/3.

Conversando com nossa reportagem SERGIPE REPÓRTER o morador diz está muito abalado com a situação.

“Quando acordei, fui ver. Até passei mal, fica a sensação que parece que estamos entre inimigos. Uma dor de ver os 4 animais mortos”, explicou o denunciante.

O morador pede que as autoridades competentes investiguem o caso, já que é recorrente tal crime.

Por: Washington Reis – Sergipe Repórter – Foto: Seguidor