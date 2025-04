GBarbosa aposta na variedade de produtos de Páscoa no estado de Sergipe

A rede GBarbosa prepararou uma seleção especial de produtos de Páscoa para os clientes. Além dos tradicionais ovos de chocolate de variados sabores, tem as caixas de bombons e barras de chocolate que vêm conquistando cada vez mais a preferência da população. Para encantar e proporcionar ainda mais comodidade durante as compras, o GBarbosa dispõe de diversas opções de kits e cestas prontas, com variados tipos de chocolate, bebidas, entre outros itens em embalagem presenteável.

Grandes marcas como Lacta, Nestlé, Garoto, Hersheys, entre outras, prometem fazer a alegria de crianças e adultos com barras de chocolate nos sabores ao leite, meio amargo, chocolate branco, wafer, avelã, capuccino e caramelo salgado. Aos que desejam caprichar no presente podem optar por chocolates finos, como Lindt e Ferrero. Os artigos de Páscoa poderão ser parcelados em até 6x sem juros no Cartão GBarbosa.

Já na linha de fabricação própria, os destaques são o Pão da Páscoa e a linha de tortas Perini, que podem ser encontradas nas lojas GBarbosa dos bairros Jardins, Riomar, Francisco Porto, Farolândia e Hiper Sul.

Até o dia 20 de abril, pescados, chocolates, ovos, vinhos e produtos do hortifruti de quaresma estão com pagamento facilitado em até 6x no Cartão GBarbosa. E para caprichar na mesa posta com criatividade, no setor de Bazar, os clientes vão encontrar uma variedade de artigos de cozinha e decoração da marca própria KREA.

Os clientes podem ativar ofertas exclusivas nos aplicativos das redes e acumular pontos a cada compra realizada informando o CPF. Para quem possui o App GBarbosa, os pedidos feitos pelo site www.gbarbosa.com.br ou utilizando o Cartão GBarbosa valem o dobro de pontos no Clube GB, seu programa de vantagens.

Texto e foto: Shirley Vidal