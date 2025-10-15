GBarbosa realiza ação solidária em comemoração ao Dia do Pão

A campanha doará pães a instituições no Nordeste nos dias 16 e 17 de outubro

No dia 16 de outubro é celebrado o Dia do Pão, alimento cuja composição milenar de farinha, água e sal faz parte do dia a dia de milhões de famílias. Para promover a solidariedade e a alimentação saudável nas comunidades onde atua, as redes GBarbosa e Perini estarão com uma ação solidária: na compra de dois pacotes de pão de hot dog de fabricação própria, além do preço promocional de R$ 3,99 por unidade, outro pacote de pão de hot dog será doado para instituições sociais em Sergipe, na Bahia, em Alagoas e no Ceará.

A campanha é válida somente nos dias 16 e 17 de outubro, em lojas selecionadas: Farolândia, Jardins, Riomar, Hiper Norte e Hiper Fontes, beneficiando a creche Almir do Picolé (Sergipe); GBarbosa Costa Azul, Lauro de Freitas, Iguatemi e Perini Pituba, beneficiando a Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo (Bahia); GBarbosa Stella Maris, Praia e Serraria, beneficiando o Instituto Amigos da Sopa (Alagoas); e GBarbosa Maestro Lisboa e Pres. Kennedy, beneficiando as instituições Amigos do Bem e Peter Pan (Ceará).

Texto e foto Shirley Vidal