Geniclecia Batuta fortalece trajetória política com capacitação no RenovaBR

A empresária Geniclecia Batuta, cunhada do deputado federal Thiago de Joaldo, participou neste fim de semana, em Brasília, da formação intensiva promovida pelo RenovaBR, uma das maiores escolas de capacitação política do país.

O programa tem como objetivo preparar líderes para enfrentar os desafios da gestão pública e da política brasileira, unindo conhecimento, prática e compromisso com a transformação social.

Geniclecia esteve imersa em uma programação que reuniu nomes de todo o Brasil, em um ambiente de aprendizado e troca de experiências, reforçando a importância de que a boa política nasce da capacitação e do preparo.

Reconhecida em Itabaianinha como um nome em ascensão, Geniclecia tem se consolidado como uma das grandes apostas para o futuro político do município. Sua participação no RenovaBR demonstra a seriedade e o compromisso em se preparar para novos desafios, sempre com foco em servir ao povo.

Da assessoria