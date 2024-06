Georgeo: “ainda estamos aguardamos soluções concretas para a crise de leitos pediátricos”

Na semana passada, aconteceu no Ministério Público Estadual uma audiência com a participação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Conselho Regional de Medicina (Cremese). Na pauta, a superlotação das unidades pediátricas no Estado.

Na ocasião, a SES informou que, para atender a crescente demanda, foram abertos 10 leitos intensivos junto ao Hospital Universitário de Aracaju (HUA), e acrescentou que houve a ampliação de 5 leitos de caráter semi-intensivo no Hospital Santa Isabel, totalizando 15 leitos semi-intensivos naquela unidade.

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) comentou sobre essa informação durante a sessão plenária desta terça-feira (11). Para o parlamentar, ainda falta uma maior mobilização da Secretaria e também do Governo do Estado para resolver a crise da falta de leitos pediátricos.

“O Governo não conseguiu resolver esse problema e o Ministério Público vem cobrando providências, pois ainda é insuficiente para dar conta do que vem ocorrendo. Na semana passada, mais de 30 crianças estavam aguardando vagas para leitos de UTI”, comentou Georgeo.

Em seu discurso, o deputado destacou a fala da promotora de Justiça Alessandra Pedral, da 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos à Saúde, que também entendeu com insatisfatória a resposta da SES. “Salvar vidas é questão de urgência e prioridade”, disse Alessandra, em texto publicado no site do MPSE.

“O Estado tem que providenciar a abertura urgente de mais leitos de UTI pediátrica, a fim de que tenham assistência adequada. Essa medida precisa ser efetivada e, infelizmente, providências tardias e ainda insuficientes contribuem para agravar o problema”, afirmou a promotora.

Para Georgeo, o duro posicionamento do MPSE comprova que o cenário atual é grave e que crianças podem morrer pela falta de estrutura. “Colabora com aquilo que estamos denunciando há dias, de que é preciso tomar medidas urgentes para estruturar a saúde pediátrica. Ou vidas serão perdidas”, completou o deputado.

