Georgeo destaca os Caretas de Ribeirópolis, patrimônio cultural e imaterial de Sergipe

O mandato do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) também tem dado atenção especial para cultura e folclore. Exemplo disso é a Festa dos Caretas em Ribeirópolis, reconhecida como patrimônio cultural e imaterial de Sergipe através de projeto de lei de autoria de Georgeo.

Tradicionalmente a Festa de Reis de Ribeirópolis acontece uma semana antes do Carnaval, mas esse ano o evento foi antecipado e acontecerá nos dias 08 e 09 de fevereiro. “O cortejo dos Caretas reúne uma multidão nas ruas da cidade com a tradição do mela mela e ao som da banda de pífanos. É uma manifestação folclórica que se tornou patrimônio cultural e referência em Sergipe”, destaca o deputado.

Em 2015 foi criada a Lei nº 8.067 que reconhece a importância do evento. “Essa manifestação cultural/folclórica surgiu na década de 50 (do século XX), idealizada pelo saudoso empresário Robustiano Menezes. É importante reviver, resgatar e manter viva essa tradição festiva”, pontua Georgeo.

Segurança

O deputado aproveitou para alertar as forças de segurança em relação ao reforço na proteção dos participantes. “Infelizmente, ano passado, tivemos um incidente grave e algumas pessoas ficaram feridas, tendo em vista que alguns participantes estavam jogando um tipo de líquido que queimou a pele de participantes. Esperamos que esse ano todos brinquem na paz, com tranquilidade”, lembrou Georgeo.

Assessoria de Comunicação