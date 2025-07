Georgeo destaca sergipanas campeãs do Brasileiro de Futebol 7 e cobra apoio ao futebol feminino

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou nesta segunda-feira, 21, o resultado positivo das sergipanas que disputaram a final do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol 7 de Base. As equipes DelRey e Deportivo Academy foram campeãs nas categorias sub 15 e sub 17, respectivamente. A final foi realizada ontem, 20, na Arena Ouro Preto em Maceió/AL, onde o DelRey (SE) derrotou o Arábia (AL) e o Deportivo venceu a UDA (AL), em confronto eletrizante.

“Foi uma final emocionante e fiz questão de acompanhar os jogos de perto. As meninas têm feito bonito no futebol e levaram esses títulos importantes para Sergipe. Não tenho dúvidas que irão brilhar em outras competições, afinal, são determinadas e jogam muito. Parabenizo as jogadoras, equipe técnica e todos os envolvidos neste brilhante evento”, comentou Georgeo.

O deputado tem apoiado e defendido mais incentivo dos governos (estadual e prefeituras) para o futebol feminino. “É preciso que o Governo de Sergipe e também os gestores municipais incentivem e apoiem o futebol feminino. A falta de patrocínio para as equipes e de envolvimento nos grandes eventos esportivos do estado acaba desestimulando aquelas atletas que sonham em se destacar com suas habilidades em campo”, disse.

Georgeo ressaltou o alto investimento do governo na Copa Lotese de Futebol, mas lamentou que o evento contemple apenas o futebol masculino. “A Federação Sergipana de Futebol e a Secretaria de Estado do Esporte deveriam realizar a copa com a versão masculina, que é importante, mas também com o futebol feminino. Temos diversas atletas, craques em Sergipe. E vamos ter uma Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. É o momento para avançarmos no quesito futebol feminino”, ponderou.

Texto e foto assessoria