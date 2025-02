GERÊNCIA DE METEOROLOGIA PREVÊ CHUVAS FRACAS A MODERADAS NO ESTADO DE SERGIPE ATÉ TERÇA-FEIRA

A semana inicia em Sergipe com previsão de chuvas fracas a moderadas até o começo dessa terça-feira, 4, segundo informa a Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas do Governo de Sergipe, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). Há, também, possibilidade de trovoadas e descarga elétrica no estado nesse período. O acumulado pode ultrapassar os 30 milímetros. Já a velocidade dos ventos pode ultrapassar 30km/h.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana, salienta que estão em atuação dois fenômenos meteorológicos simultaneamente, Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), além da instabilidade termodinâmica calor e umidade na atmosfera, que favorece o acúmulo de nuvens carregadas em todo estado. A previsão pode se manter para os próximos dias.

Foto: Thiago Santos