Geru celebra 71 anos com avanços nos últimos 8 anos da gestão de Pedrinho Balbino

Próximo de concluir o segundo mandato, o prefeito Pedrinho de Balbino (PP) apresentou balanço geral com os principais avanços e realizações ao longo de seus oito anos à frente de Tomar do Geru. Com foco em diversas áreas essenciais, a administração procurou promover melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos, abrangendo desde a saúde pública até a infraestrutura urbana.

Servidores Públicos

Durante sua gestão, o prefeito Pedrinho garantiu a regularidade no pagamento dos salários dos servidores, com 95 meses de pagamentos realizados dentro do mês trabalhado. Apenas em três ocasiões, a oposição interferiu no orçamento, prejudicando a normalidade fiscal. Essa prática demonstra o comprometimento da administração com o funcionalismo público e a valorização dos servidores.

Meio Ambiente e Agricultura

Um dos marcos importantes da gestão foi o fechamento do lixão, um problema crônico enfrentado pelo município. Além disso, a construção do primeiro pátio de compostagem de Sergipe dentro do pacto “Lixão Nunca Mais” evidencia a preocupação da gestão com a questão ambiental. A promoção da produção orgânica e a reabertura do escritório da EMDAGRO ampliaram as opções para os agricultores locais, contribuindo para a sustentabilidade e a economia regional.

Saúde

Na área da saúde, o município destacou-se no programa Previne Brasil, garantindo acesso a serviços odontológicos nos cinco postos de saúde e atendendo toda a população através da farmácia básica mantida pelo CONIVALES. A Casa de Apoio em Aracaju facilitou o tratamento de média e alta complexidade, oferecendo transporte e alimentação para os pacientes. A disponibilidade de médico 24 horas, a realização de mais de 1.000 cirurgias e a entrega de mais de 2.000 próteses dentárias foram conquistas relevantes, além da reforma do Hospital Governador João Alves Filho.

Educação

A educação também passou por transformações significativas. Em 2017, Tomar do Geru era considerado um dos piores índices educacionais do Sul Sergipano; hoje, ocupa a segunda melhor posição, impulsionada pela atuação da Escola Cívico-Militar Dr. Albano Franco, a única do estado. A conclusão da construção de uma nova escola, a implementação de educação inclusiva e a climatização de 29 salas de aula são exemplos do comprometimento com a formação educacional e o bem-estar dos alunos, com grandes avanços no IDEB e no SAESE.

Diversos

Por fim, a infraestrutura do município foi amplamente revitalizada. Com 40.000 m² de pavimentação a paralelepípedo e 20.000 m² de pavimentação asfáltica, as ruas da cidade apresentam agora melhores condições de tráfego. A iluminação LED em 100% da cidade e a reforma de seis praças e o campo de futebol refletem o investimento em espaços públicos. A criação da primeira academia de calistenia de Sergipe e a qualificação profissional de 600 jovens são iniciativas que promovem a inclusão social e o desenvolvimento comunitário. Sem contar a construção de praças com quadras de esportes nos Povoados Lopes e Campo Grande.

Feliz por proporcionar avanços significativos, Pedrinho destacou as principais prioridades do seu governo em Geru. “A nossa prioridade assumida foi com o servidor do município, com o pagamento dos salários dos servidores por 95 meses. Focamos na educação, éramos a pior educação do Sul sergipano e hoje somos a melhor, com destaque para Escola Cívico-Militar Dr. Albano Franco (única de Sergipe). Também colocamos cuidador individual para todos alunos com TEA. Proporcionamos uma saúde de qualidade com médico 24h, Casa de Apoio em Aracaju e zeramos a fila de cirurgias, dentre outras ações”, frisou o prefeito.

Pedrinho também explanou sobre obras no município e o fim do lixão. “Reformamos todas as praças da cidade, o campo de futebol e o hospital, além de construirmos praças nos dois maiores povoados. Também implantamos iluminação LED em 100% da cidade. Acabamos com lixão e ainda construímos o primeiro pátio de compostagem de Sergipe. E tudo isso foi feito por dedicação de uma equipe competente, uma equipe de secretários e auxiliares extremamente competente e compromissada”, concluiu.

Em suma, a gestão do prefeito Pedrinho de Balbino tem se pautado pelo compromisso com a transparência, eficiência e responsabilidade, buscando atender às necessidades da população de Tomar do Geru e promovendo um futuro mais promissor para todos.

Fonte e foto assessoria