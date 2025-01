Gestão da Barra promove reunião do secretariado para alinhar ações

Com o intuito de alinhar ações e projetos que atendam as demandas da população, a Prefeitura da Barra dos Coqueiros promoveu uma reunião com o secretariado, nesta quarta-feira, 15. Na oportunidade, também foi apresentada a nova identidade visual da gestão municipal, que traz como slogan “Cuidando da nossa gente”.

“Essa reunião com todas as secretarias foi muito importante para discutir as novas metas para o ano e definir estratégias para a execução de ações prioritárias que atendam as necessidades da população. Queremos reforçar a eficiência na entrega de serviços, garantindo que os avanços da gestão sejam percebidos e sentidos por todos os cidadãos”, destacou o prefeito Airton Martins.

O encontro também foi uma oportunidade para cada secretário apresentar propostas e destacar as prioridades de suas pastas. “Além disso, ressaltamos a importância de promover a integração entre as áreas, fortalecendo o planejamento conjunto das ações. A nossa gestão está comprometida em avançar com um trabalho focado em resultados e com impactos positivos para o município e comunidade”, salientou o prefeito.

Identidade Visual

Ao apresentar a nova logo da Prefeitura da Barra, a Secretaria de Comunicação ressaltou que a atualização da identidade visual está em sintonia com os princípios de inovação e clareza. “Tornando a comunicação entre a prefeitura e a comunidade mais acessível e inclusiva. Além disso, a nova identidade reflete os valores de modernidade, transparência e compromisso com a população, reforçado no slogan “Cuidando da nossa gente”, detalhou o secretário Diego Gonzaga.

CS Assessoria & Comunicação