Gestão da prefeita Gabi de Lica em Itabi atinge 75% de aprovação popular

A prefeita Gabi de Lica alcançou 75% de aprovação em Itabi, com destaque para avanços em saúde, educação e infraestrutura.

A gestão da prefeita Gabi de Lica, em Itabi, no Baixo São Francisco sergipano, recebeu aprovação de 75% da população, segundo levantamento recente. O resultado coloca a administração municipal entre as mais bem avaliadas de Sergipe e reforça o reconhecimento às ações desenvolvidas em áreas estratégicas.

Entre os pontos mais destacados pelos moradores está a melhoria no atendimento médico, com serviços ampliados para as comunidades rurais, que antes tinham acesso limitado à saúde básica. Esse avanço tem sido apontado como essencial para a qualidade de vida dos itabienses.

Na área da educação, investimentos em escolas e transporte escolar também contribuíram para elevar a satisfação popular. Já na infraestrutura, obras de pavimentação, iluminação pública e recuperação de estradas vicinais vêm transformando o cotidiano da cidade, trazendo mais mobilidade e segurança para a população.

Com 75% de aprovação, a administração municipal mostra-se próxima da comunidade e atenta às demandas locais. A prefeita Gabi de Lica tem reforçado, em diferentes oportunidades, a importância do diálogo com os moradores, destacando que o compromisso de sua gestão é priorizar ações que tragam benefícios concretos para o município.

Para especialistas, índices como esse demonstram que o modelo de gestão participativa adotado em Itabi pode servir de exemplo para outros municípios sergipanos. A forte aprovação popular reforça a ideia de que políticas públicas eficientes, quando acompanhadas de proximidade com a comunidade, resultam em confiança e estabilidade política.

A expectativa agora é de continuidade das ações, com novos investimentos em saúde, educação e infraestrutura. O desafio será manter o ritmo das entregas para sustentar os 75% de aprovação e, ao mesmo tempo, atender novas demandas da população.

