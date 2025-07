Gestão de Airton Martins é aprovada por 72,3% da população da Barra

A gestão do prefeito Airton Martins em Barra dos Coqueiros recebeu avaliação amplamente positiva da população. É o que aponta a pesquisa realizada pela Global Tecnologia e Pesquisa, nos dias 15 e 16 de julho de 2025, com 800 entrevistados em diversas regiões do município.

Segundo os dados, 72,3% da população aprova a atual administração municipal. A desaprovação é de 15,5%, enquanto 12,2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. A pesquisa tem margem de erro de 3,4 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

Além da aprovação administrativa, o levantamento também mediu o potencial de influência política do prefeito. De acordo com o estudo, 66,9% dos eleitores afirmaram que votariam em um candidato apoiado por Airton Martins nas próximas eleições. Outros 11,5% rejeitam essa possibilidade, e 21,6% estão indecisos ou preferiram não opinar.

Para o prefeito, os números refletem o reconhecimento da população ao trabalho desenvolvido com responsabilidade e compromisso.

“Fico muito feliz e honrado com esses resultados. Isso mostra que estamos no caminho certo, ouvindo as pessoas e cuidando da cidade com seriedade, mas também aumenta nossa responsabilidade. Vamos seguir trabalhando com ainda mais dedicação, porque Barra dos Coqueiros merece avançar cada vez mais,” afirmou Airton Martins.

Os dados indicam que, além de manter elevados índices de aprovação popular, Airton Martins se consolida como a principal liderança política de Barra dos Coqueiros, com forte capacidade de transferir votos e influenciar diretamente a sucessão municipal em 2026.

