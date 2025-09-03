Gestão de Samuel Carvalho tem 67,30% de aprovação popular, aponta pesquisa

Levantamento foi realizado pelo Instituto Global Tecnologia e Pesquisa

A atual gestão do município de Nossa Senhora do Socorro, liderada pelo prefeito Samuel Carvalho, alcançou 67,30% de aprovação popular, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Global Tecnologia e Pesquisa (GTP). Os dados foram divulgados durante o Jornal da Rio 3ª Edição, apresentado pelo jornalista Jailton Santana.

O resultado reflete a percepção positiva da população em relação às ações e medidas adotadas pela gestão. A pesquisa mostra que mais de dois terços dos socorrenses aprovam o trabalho que vem sendo desenvolvido em áreas como infraestrutura, saúde e educação.

Com menos de um ano de mandato, Samuel tem buscado imprimir um ritmo acelerado à administração, voltado para o diálogo com a comunidade e para a entrega de obras e projetos que atendam às principais demandas da cidade.

Entre as iniciativas já realizadas, destacam-se a ampliação dos serviços de saúde, com maior oferta de exames e consultas, a expansão das vagas na rede municipal de ensino, com a entrega de novos anexos e a assinatura da ordem de serviço para a construção de novas salas de aula, além do início de importantes obras de infraestrutura.

Outro avanço relevante da gestão é a articulação com o Governo do Estado para a execução das obras de terraplenagem, pavimentação e drenagem nos bairros Guajará e Santa Inês. O projeto será executado por meio do programa Acelera Sergipe e teve o edital de licitação publicado na última semana, reacendendo a esperança da população.

O índice de aprovação reforça que a gestão está no caminho certo, pautada pelo compromisso de reconstruir a cidade e melhorar a qualidade de vida dos socorrenses. A expectativa é de que, com a continuidade das ações e parcerias firmadas, Nossa Senhora do Socorro siga avançando, consolidando um novo tempo de desenvolvimento.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 28 de agosto e ouviu 1.049 pessoas de forma presencial e individual, com margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%.

Texto e foto: Fernanda Santiago