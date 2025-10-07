Gestão de Sérgio Reis é aprovada por 64,26% dos lagartenses, aponta pesquisa da Lobby

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, está próximo de concluir o primeiro ano do seu mandato no comando da cidade com 64,26% de aprovação entre os lagartenses, de acordo com levantamento realizado pela Lobby Pesquisa e Assessoria Estatística. O resultado da análise feita pelo instituto, com sede em Salvador (BA), reflete o reconhecimento da população ao trabalho desenvolvido pela atual gestão à frente do município.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 de setembro e 3 de outubro, ouvindo 596 entrevistados. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo os dados, apenas 17,45% desaprovam a administração municipal, enquanto 18,29% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento também analisou o desempenho da gestão a partir de diferentes perfis da população. Entre os entrevistados com ensino fundamental completo ou menor escolaridade, o índice de aprovação foi de 64,86%. Já entre aqueles com ensino médio, a taxa chegou a 65,26%, e entre os que possuem ensino superior, 58,90%.

Por faixa etária, o maior índice de aprovação está entre os cidadãos de 25 a 34 anos (69,29%) e 60 anos ou mais (68,85%), seguidos por 16 a 24 anos (67,44%), 35 a 44 anos (63,20%) e 45 a 59 anos (54,41%). Entre as mulheres, a aprovação é de 64,33%, e entre os homens, 64,18%.

O levantamento também fez uma comparação entre a atual administração e a gestão anterior. Para 48,32% dos entrevistados, o governo de Sérgio Reis é melhor do que o da sua antecessora. Além disso, 26,17% consideram igual e somente 18,12% avaliam como pior.

“Recebo esses números com muita gratidão e senso de responsabilidade. Eles mostram que estamos no caminho certo, trabalhando todos os dias para cuidar das pessoas, melhorar os serviços e transformar Lagarto em uma cidade mais justa, acolhedora e desenvolvida. Essa aprovação é um incentivo para continuarmos avançando com seriedade, transparência e amor por nosso município”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

Texto e foto assessoria