Gestão do prefeito Pedro Balbino destaca-se com Selo de Qualidade em Transparência

A Prefeitura de Tomar do Geru, obteve o Selo de Qualidade em Transparência Pública, com a classificação Prata, pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Com a nota de 83,64%, a premiação foi anunciada na tarde desta quarta-feira, dia 13, destacando o empenho da gestão do prefeito Pedro Balbino em promover transparência nos atos públicos.

O Selo de Qualidade em Transparência é uma iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), como parte do Programa Nacional de Transparência Pública/Ciclo 2024. Este programa busca incentivar e padronizar práticas de transparência, além de fiscalizar os portais de órgãos públicos das três esferas de governo (Executivo, Legislativo e Judiciário) e das entidades de administração indireta federal. A avaliação, realizada pelo Radar da Transparência Pública, é conduzida em conjunto com os Tribunais de Contas, responsáveis por analisar e classificar o nível de transparência dos portais.

Esse reconhecimento reflete o compromisso da gestão do prefeito Pedro Balbino em garantir o acesso a informações e manter a população informada sobre a administração pública, posicionando Tomar do Geru como exemplo na área de transparência em Sergipe.

Fonte e foto assessoria