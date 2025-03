Gestão e inovação na pecuária de corte em Sergipe são destaque na ExpoRingo

Ciclo de palestras ocorreu nesta sexta-feira, 28, com especialistas do setor

O panorama da pecuária de corte em Sergipe foi destaque na tarde desta sexta-feira, 28, durante o Pré-Encorte, evento que ocorreu dentro da programação da ExpoRingo 2025, uma das maiores feiras multissetoriais do agronegócio do Nordeste, que está ocorrendo no Parque das Palmeiras, em Lagarto, até domingo, 30.

Promovido pela Start Soluções no Agronegócio, o Pré-Encorte antecede o Encorte, um evento importante que discute as tendências e desafios da pecuária de corte no Nordeste. O evento reuniu produtores, especialistas e profissionais do setor, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e promover a troca de experiências sobre o futuro da pecuária na região.

Diversos temas foram abordados durante o ciclo de palestras, com destaque para o melhoramento genético, manejo reprodutivo, eficiência do rebanho e gestão de fazendas. Todos esses tópicos têm como foco a busca por soluções que aumentem a eficiência e a sustentabilidade da pecuária sergipana, um setor de grande importância econômica para o estado.

Zootecnista e consultora técnica da Start Soluções no Agronegócio, Vanúzia Amorim, ministrou uma palestra sobre gestão, destacando a importância do diagnóstico empresarial e do planejamento estratégico, com apresentação de cases reais de fazendas de Sergipe.

“É muito interessante estar em um evento como esse, porque conseguimos visualizar diferentes cenários dentro da pecuária de corte. Temos fazendas com realidades distintas – de cria, recria e engorda. E aqui pudemos mostrar como diferentes propriedades puderam melhorar seus resultados. É um momento como esse é essencial para acolher os produtores e mostrar que a pecuária pode crescer ainda mais no estado”.

Pecuarista e criador de gado da raça Santa Gertrudes, Gustavo Barreto, aprovou a realização do evento. “Informação nunca é demais. Quem fica em casa não aprende e, por isso, a gente precisa sair, participar dos eventos. Essas palestras do Pré-Encorte, por exemplo, foram excelentes, pois trouxeram temas importantes e atuais. A gente realmente precisa se reciclar e eventos como esses são muito bem-vindos e positivos”.

Pecuária de corte na ExpoRingo

A pecuária de corte continuará em evidência na ExpoRingo 2025. Neste sábado, 29, acontece o O 1º Leilão VPJ Nordeste, que trará touros e bezerras das raças Angus, Brangus e Ultrablack, apresentando um recorte do que há de mais avançado em três décadas de seleção e melhoramento genético. Já no domingo, 30, é a vez do 1º Leilão Força da Raça, que reunirá os melhores touros e matrizes Nelore PO geneticamente avaliados, representando o que há de mais avançado no melhoramento genético para pecuária de corte.

“A VPJ realiza trabalho de melhoramento genético há mais de 30 anos, abrangendo desde a criação, recria e finalização até a área frigorífica. Temos uma marca de carne reconhecida no Sudeste e nosso objetivo, ao realizar este leilão em Lagarto, é promover a criação, o melhoramento genético e a qualidade da carne, atendendo à demanda das capitais nordestinas por produtos de qualidade. Vemos uma grande oportunidade com a retomada da pecuária no Brasil e a busca por carne de alta qualidade. Aqui, vamos compartilhar nossa experiências com os produtores nordestinos e, quem sabe no futuro, ter uma base de produção de carne aqui na região”, adiantou Valdomiro Poliselli Júnior, titular da VPJ Pecuária.

ExpoRingo 2025

A ExpoRingo 2025 acontece até domingo, 30, no Parque das Palmeiras, em Lagarto, Sergipe, um dos maiores complexos do agronegócio do Brasil. O local oferece infraestrutura de qualidade, com amplas áreas calçadas, acessibilidade, estacionamento gratuito e banheiros bem equipados. O espaço conta ainda com praça de alimentação, espaço infantil, além de internet gratuita para os visitantes. O acesso à ExpoRingo 2025 é gratuito e a programação completa está disponível no site oficial exporingo.com.br ou no perfil @exporingooficial no Instagram. O evento conta com apoio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste.

“A VPJ realiza trabalho de melhoramento genético há mais de 30 anos, abrangendo desde a criação, recria e finalização até a área frigorífica. Temos uma marca de carne reconhecida no Sudeste e nosso objetivo, ao realizar este leilão em Lagarto, é promover a criação, o melhoramento genético e a qualidade da carne, atendendo à demanda das capitais nordestinas por produtos de qualidade. Vemos uma grande oportunidade com a retomada da pecuária no Brasil e a busca por carne de alta qualidade. Aqui, vamos compartilhar nossa experiências com os produtores nordestinos e, quem sabe no futuro, ter uma base de produção de carne aqui na região”, adiantou Valdomiro Poliselli Júnior, titular da VPJ Pecuária.

ExpoRingo 2025

A ExpoRingo 2025 acontece até domingo, 30, no Parque das Palmeiras, em Lagarto, Sergipe, um dos maiores complexos do agronegócio do Brasil. O local oferece infraestrutura de qualidade, com amplas áreas calçadas, acessibilidade, estacionamento gratuito e banheiros bem equipados. O espaço conta ainda com praça de alimentação, espaço infantil, além de internet gratuita para os visitantes. O acesso à ExpoRingo 2025 é gratuito e a programação completa está disponível no site oficial exporingo.com.br ou no perfil @exporingooficial no Instagram. O evento conta com apoio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste.

Texto e foto NV Comunicação